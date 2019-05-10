57-летнему эстонцу дали в Финляндии срок за то, что он напоил и изнасиловал 14-летнюю девочку

В 2017 году в Рийхимяки молодежь выпивала дома у Кальюранда. 14-летней девочке стало плохо, и мужчина отнес ее в спальню, передает Ilta-Sanomat.

Девочка говорит, что была настолько пьяна, что ей было сложно держать глаза открытыми. Ее вырвало, после чего мужчина отнес грязную одежду в стиральную машину. Девочка утверждает, что после этого он ее изнасиловал.

По словам суда, Кальюранд использовал силу, что видно на фотографиях тела жертвы после преступления. Врач подтвердил, что синяки появились после того, как жертву удерживали.

Суд сообщил, что при половом акте не была использована защита, что подтвердила лабораторная экспертиза. Кроме того, мужчина должен был знать, что девочка младше 16 лет.

Кальюранд отрицал обвинения и представил невероятное объяснение: якобы он использовал находившиеся дома салфетки как платок для носа, а потом друзья девочки использованными салфетками очищали ее от рвоты, поэтому его ДНК могло попасть на ее половые органы.

В итоге суд признал его виновным в преступлении сексуального характера и приговорил к четырем годам тюремного заключения. Его также признали виновным в связанным с алкоголем нарушении, так как он дал алкоголь несовершеннолетним.

Кроме того, его признали виновным в двух случаях физического насилия, так как суд посчитал, что алкоголь нанес телам несовершеннолетних урон, равный насилию.