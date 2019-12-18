22-летний мужчина сжег подростка в Тарту: ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение

Согласно материалам обвинения, Каск решил наказать знакомого ему 16-летнего подростка, который по оценке обвиняемого, был ему должен: утром 30 июня Каск приехал в деревню Кюкитая и поджег жилой дом, в котором находился подросток.

Из-за пожара юноша оказался в огненной ловушке на втором этаже, он получил тяжелые ожоги и погиб в результате отравления угарным газом, таким образом, по оценке прокуратуры, обвиняемый совершил жестокое убийство.

"К сожалению, мы уже не можем спросить у 16-летнего подростка, что конкретно привело к таким трагическим событиям. Однако нашей целью было разобраться и в предшествующих убийству событиях. Результаты расследования говорят о том, что насилие и пренебрежение к имуществу и здоровью других людей - прочно укоренившиеся черты характера обвиняемого", - сказала помощник прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Маарья-Лийза Кыйв, и добавила, что обвиняемому грозит от 8 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Полиция выяснила, что обвиняемый совершил еще множество преступлений, например, он дважды ударил того же подростка кулаком в лицо, в феврале ударил кулаком в лицо 61-летнего мужчину, тем самым грубо нарушив общественный порядок.