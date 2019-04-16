2,68 промилле! Писательница Кати Саару Ватманн попалась за рулем в криминальной степени опьянения

Согласно решению Раплаского уездного суда, Ватманн в районе 17 часов 12 марта 2019 года управляла автомобилем Volkswagen Passat в деревне Вяльятагузе волости Рапла.

Ватманн согласилась на упрощенное делопроизводство и прокурор сделал предложение наказать женщину тюремным сроком на 1 год и 2 месяца, которые были заменены на 420 часов общественно-полезных работ в течение года.

Кати Саара Ватманн дала такой комментарий журналу Kroonika: "Меня не поймали за рулем". На вопрос, как такое возможно, если согласно решению суда она согласилась на договор со следствием, писательница ответила: "Не поймали и все, спасибо". После чего положила трубку.

Ватманн обязали также пройти назначеную инспектором по надзору прогамму безопасности дорожного движения. Также ей запрещено упротреблять алкоголь во время выполнения общественно-полезных работ. В качестве дополнительного наказания женщину лишили права на вождение автомобиля сроком на 5 месяцев. Была также конфискована и принадлежащая ей машина Volkswagen Passat, как средство совершения преступления.

Из решения суда следует, что Ватманн признала свою вину и поняла условия договора, согласившись с ними.

Ватманн и ранее попадалась на вождении автомобиля в нетрезвом виде в 2011-м и 2017-м годах.