18 мужчин покупали секс-услуги у 15-летнего мальчика: задержания проходили по всей Эстонии

По данным прокуратуры, 18 человек, задержанных по уголовному делу, не были знакомы друг с другом. Также стало известно, что все задержанные покупали услуги у одного и того же подростка.

”Можем также добавить, что с пострадавшим связывались через различные соцсети, и преступления совершались по всей Эстонии”, — сказал пресс-секретарь прокуратуры Каарель Каллас.

По словам прокурора Энели Лауритс, задержания проходили и в Таллинне и Харьюмаа, и в Южной Эстонии.

Все подробности выяснятся в рамках уголовного дела.