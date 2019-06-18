18 мужчин покупали секс-услуги у 15-летнего мальчика: задержания проходили по всей Эстонии
Накануне стало известно, что соцдем Тыну Интс вошел в число 18 лиц, которых подозревают в покупке сексуальных услуг у 15-летнего подростка.
Накануне стало известно, что соцдем Тыну Интс вошел в число 18 лиц, которых подозревают в покупке сексуальных услуг у 15-летнего подростка.
По данным прокуратуры, 18 человек, задержанных по уголовному делу, не были знакомы друг с другом. Также стало известно, что все задержанные покупали услуги у одного и того же подростка.
”Можем также добавить, что с пострадавшим связывались через различные соцсети, и преступления совершались по всей Эстонии”, — сказал пресс-секретарь прокуратуры Каарель Каллас.
По словам прокурора Энели Лауритс, задержания проходили и в Таллинне и Харьюмаа, и в Южной Эстонии.
Все подробности выяснятся в рамках уголовного дела.
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