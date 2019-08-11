18-летний мужчина скончался в больнице после ДТП под Тарту

Пассажирский автобус столкнулся во вторник днем под Тарту с легковым автомобилем, в субботу один из пассажиров автомобиля — 18-летний юноша — скончался в больнице от полученных травм, передает rus.err.ee.
По первоначальным данным, легковой автомобиль Chrysler, за рулем которого находился 47-летний мужчина, на перекрестке шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа с шоссе Тарту-Тиксоя при выполнении левого поворота не уступил дорогу ехавшему ему навстречу со стороны Таллинна автобусу. В результате столкновения пострадали три пассажира Chrysler — 46-летняя женщина, 5-летняя девочка и 18-летний мужчина, который позднее скончался в больнице.
В автобусе в момент аварии было 23 человека, все пассажиры были пристегнуты и не пострадали.
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