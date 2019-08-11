18-летний мужчина скончался в больнице после ДТП под Тарту

По первоначальным данным, легковой автомобиль Chrysler, за рулем которого находился 47-летний мужчина, на перекрестке шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа с шоссе Тарту-Тиксоя при выполнении левого поворота не уступил дорогу ехавшему ему навстречу со стороны Таллинна автобусу. В результате столкновения пострадали три пассажира Chrysler — 46-летняя женщина, 5-летняя девочка и 18-летний мужчина, который позднее скончался в больнице.

В автобусе в момент аварии было 23 человека, все пассажиры были пристегнуты и не пострадали.