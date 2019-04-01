01.04.2019, 07:40
17-летний парень без водительских прав вылетел на микроавтобусе в кювет
В ночь на субботу в расположенном в Харьюмаа Лаагри произошло ДТП: микроавтобус Ford Transit Custom перевернулся на крышу, оказавшись в кювете.
В ночь на субботу в расположенном в Харьюмаа Лаагри произошло ДТП: микроавтобус Ford Transit Custom перевернулся на крышу, оказавшись в кювете.
Транспортным средством управлял не имеющий водительских прав 17-летний молодой человек. Он был доставлен в больницу.
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