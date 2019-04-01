17-летний парень без водительских прав вылетел на микроавтобусе в кювет

rus.delfi.ee EST

Foto: Andres Putting

В ночь на субботу в расположенном в Харьюмаа Лаагри произошло ДТП: микроавтобус Ford Transit Custom перевернулся на крышу, оказавшись в кювете.