15-летний подросток с криминальным прошлым избил 13-летнего мальчика, в результате чего тот скончался
5 августа в больнице умер 13-летний мальчик, которого 30 июля избил 15-летний знакомый.
5 августа в больнице умер 13-летний мальчик, которого 30 июля избил 15-летний знакомый.
К настоящему моменту известно, что 30 июля во второй половине дня мальчики проводили время возле гаражей близ Пярнуского центрального моста. В определенный момент между подростками возник конфликт. Согласно подозрениям, 15-летний парень ударил 13-летнего несколько раз коленом и кулаком по голове.
15-летнего мальчика полиция задержала вечером того же дня, а 1 августа он был заключен под стражу на два месяца.
Пострадавший покинул место происшествия самостоятельно, однако предположительно вследствие ударов по голове у него возникло повреждение мозга. Утром 5 августа он скончался в Северо-Эстонской региональной больнице. Точные причины смерти определит экспертиза.
Подозреваемый ранее наказывался за более чем 15 правонарушений. Годом ранее его признали виновным в ненадлежащем физическом обращении, вымогательстве, воровстве, самовольном использовании вещей и тяжком нарушении общественного порядка с причинением насилия.
Пять раз он участвовал в комиссии по делам несовершеннолетних. Ему назначались как общественно-полезные работы, так и прохождение семейной терапии и посещение спецпедагога и детского психиатра. В июле прошлого года Пярнуский уездный суд по ходатайству прокуратуры поместил его на год (максимально возможный срок) в учреждение закрытого типа для детей. 24 июля он освободился.
"Очень часто молодые люди не понимают, что удары могут привести к таким серьзным последствиям, но нужно осознавать, что человеческая жизнь хрупка, — сказала прокурор Кристине Тамм. — Любые разногласия следует решать мирным путем. И мы, взрослые, должны учить этому детей. Проблемы решаются не насилием, а переговорами и договоренностями”.
По словам Ляэнеского префекта Кайдо Кыпласа, несколько молодых людей видели избиение, но никто не вызвал полицию. ”Если вы видите насилие, то жизненно необходимо сообщить об этом по номеру 112, чтобы помощь прибыла как можно скорее. Насколько нам известно, это избиение со стороны видели несколько молодых людей, но никто не вызвал полицию. Если вы, опасаясь за собственную безопасность, не можете позвонить на экстренный номер прямо на месте, то можно отойти в сторонку или попросить помощи у кого-либо из взрослых”, — отметил он.
1 августа суд по ходатайству прокуратуры заключил подозреваемого под стражу. Прокурор отметил, что заключение несовершеннолетнего под стражу не является обычной практикой, но в данном случае это было обоснованно.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нанесении тяжких телесных повреждений.
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