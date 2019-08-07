15-летний подросток с криминальным прошлым избил 13-летнего мальчика, в результате чего тот скончался

К настоящему моменту известно, что 30 июля во второй половине дня мальчики проводили время возле гаражей близ Пярнуского центрального моста. В определенный момент между подростками возник конфликт. Согласно подозрениям, 15-летний парень ударил 13-летнего несколько раз коленом и кулаком по голове.

15-летнего мальчика полиция задержала вечером того же дня, а 1 августа он был заключен под стражу на два месяца.

Пострадавший покинул место происшествия самостоятельно, однако предположительно вследствие ударов по голове у него возникло повреждение мозга. Утром 5 августа он скончался в Северо-Эстонской региональной больнице. Точные причины смерти определит экспертиза.

Подозреваемый ранее наказывался за более чем 15 правонарушений. Годом ранее его признали виновным в ненадлежащем физическом обращении, вымогательстве, воровстве, самовольном использовании вещей и тяжком нарушении общественного порядка с причинением насилия.

Пять раз он участвовал в комиссии по делам несовершеннолетних. Ему назначались как общественно-полезные работы, так и прохождение семейной терапии и посещение спецпедагога и детского психиатра. В июле прошлого года Пярнуский уездный суд по ходатайству прокуратуры поместил его на год (максимально возможный срок) в учреждение закрытого типа для детей. 24 июля он освободился.

"Очень часто молодые люди не понимают, что удары могут привести к таким серьзным последствиям, но нужно осознавать, что человеческая жизнь хрупка, — сказала прокурор Кристине Тамм. — Любые разногласия следует решать мирным путем. И мы, взрослые, должны учить этому детей. Проблемы решаются не насилием, а переговорами и договоренностями”.