15-летний подросток, избивший до смерти 13-летнего мальчика, был в Пярну известным хулиганом, вором и насильником

Один из одноклассников описывает подростка как проблемного, который постоянно конфликтовал с теми, кто помладше. В основном конфликты возникали из-за того, что он был должен другим денег или отбирал у них чего-то.

Другой одноклассник вспоминает, что молодой правонарушитель брал из дома своего дяди какие-то вещи, которые продавал затем в школе.

У Delfi есть информация, что у 15-летнего хулигана есть собственный ребенок.

Отдел по защите детей Пярнуской горуправы постоянно следил за парнем. "Семья получала семейную терапию и другую помощь. К сожалению, в случае этого молодого человека пользы от этого не было, и суд решил его в прошлом году отправить в Марьямааскую образовательную коллегию", - сообщил представитель горуправы.

"Поначалу казалось, что всё пошло хорошо. Но, к несчастью, с апреля посещения дома стали сопровождаться нарушениями, парень убегал с территории школы и не появлялся вовремя после посещения города", - добавил он.

Учитывая участившиеся нарушения, служба защиты детей ходатайствовала о продлении для подростка срока пребывания в спецшколе. Соответствующие ходатайства были направлены в департамент социального страхования и в суд.

Из департамента пришел ответ, что поведение молодого человека можно исправить и другими методами. Из школы его выпустили 24 июля.

Суд тоже отклонил обращение, но по другой причине - юридической, точнее говоря - процессуальной.

На год в спецшколу подростка привели множество правонарушений

В прошлом году ныне уже 15-летнего молодого человека осудили за неоднократное применение физического насилия, систематические кражи, которые были совершены с незаконным проникновением. Он также был признан виновным в самовольном использовании вещей и нарушении общественного порядка.