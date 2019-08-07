07.08.2019, 16:46

15-летний подросток, избивший до смерти 13-летнего мальчика, был в Пярну известным хулиганом, вором и насильником

 (16)
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 16 pilti
Foto: Andres Putting

Порталу Delfi удалось получить кое-какие сведения о 15-летнем подростке, который на прошлой неделе избил 13-летнего мальчика, в результате чего тот скончался.

Один из одноклассников описывает подростка как проблемного, который постоянно конфликтовал с теми, кто помладше. В основном конфликты возникали из-за того, что он был должен другим денег или отбирал у них чего-то.

Другой одноклассник вспоминает, что молодой правонарушитель брал из дома своего дяди какие-то вещи, которые продавал затем в школе.

У Delfi есть информация, что у 15-летнего хулигана есть собственный ребенок.

Отдел по защите детей Пярнуской горуправы постоянно следил за парнем. "Семья получала семейную терапию и другую помощь. К сожалению, в случае этого молодого человека пользы от этого не было, и суд решил его в прошлом году отправить в Марьямааскую образовательную коллегию", - сообщил представитель горуправы.

Читайте также:

"Поначалу казалось, что всё пошло хорошо. Но, к несчастью, с апреля посещения дома стали сопровождаться нарушениями, парень убегал с территории школы и не появлялся вовремя после посещения города", - добавил он.

Учитывая участившиеся нарушения, служба защиты детей ходатайствовала о продлении для подростка срока пребывания в спецшколе. Соответствующие ходатайства были направлены в департамент социального страхования и в суд.

Из департамента пришел ответ, что поведение молодого человека можно исправить и другими методами. Из школы его выпустили 24 июля.

Суд тоже отклонил обращение, но по другой причине - юридической, точнее говоря - процессуальной.

На год в спецшколу подростка привели множество правонарушений

В прошлом году ныне уже 15-летнего молодого человека осудили за неоднократное применение физического насилия, систематические кражи, которые были совершены с незаконным проникновением. Он также был признан виновным в самовольном использовании вещей и нарушении общественного порядка.

Например, согласно материалам одного дела, молодой человек вместе с двумя приятелями в ноябре 2017 года напал и избил 12-летнего мальчика. Жертву били ногами в лицо даже лежащим.

Если взрослый человек за подобный набор получил бы многолетнее лишение свободы, то находившегося тогда в юном возрасте мальчика пожалели и назначили в качестве меры воздействия участие в социальной программе. И поместили в закрытое учебное заведение - Марьямааскую образовательную коллегию.

Затем в феврале 2018 года жертвой малолетнего правонарушителя стал 10-летний, которого тот сначала не выпустил из автобуса, а затем отнял с использванием насилия кошелек и находившиеся там 200 евро.

"Самовольное использование вещей" означает в обвинительном заключении то, что он "одолжил" автомобиль стоимостью 22 000 евро, в котором разъезжал по Пярну. Катание закончилось столкновением со столбом уличного освещения, в результате чего владельцу машины был нанесен ущерб на 6000 евро.

Мелких краж со взломом было большое количество. Подросток воровал спиртное, сигареты, телефоны, конфеты, цепочки. Однажды попался даже на том, что прикарманил губную помаду.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: