10 краж на 27 000 евро! Полицейские задержали действовавшего в Таллинне серийного вора

13 апреля сотрудники криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали 52-летнего Дмитрия, который подозревается в совершении по крайней мере десяти квартирных краж в Таллинне в последние полгода, кражами был нанесен ущерб на сумму более 27 000 евро. Если недавно полицейские задержали действующего в Таллинне вора, который проникал в помещения через незакрытые двери, то почерком данного задержанного стало проникновение в квартиры через окна.

"Хотя многие профессиональные квартирные воры уже закончили свою "карьеру", все равно находятся те, кто пользуется невнимательностью квартирных жильцов и систематически совершают кражи, — сказала ведущий следователь службы по борьбе с тяжкими преступлениями Пыхьяской префектуры Яна Золотарева. — Задержанный позавчера мужчина, на основании собранных данных, действовал очень тщательно, заранее выбирая квартиры, где не наблюдалось движения, окна у которых были открыты или же находились на доступной высоте".

"Покидая квартиру, советуем всегда закрывать и запирать окна и двери, при долговременном отсутствии просить соседей или знакомых время от времени заглядывать в квартиру и проверять, все ли в порядке", — напоминает капитан полиции Яна Золотарева.

По словам руководящего делопроизводством прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Андруса Ээбика, подозреваемый 52-летний мужчина и ранее наказывался в уголовном порядке.

"Прошлое мужчины и количество эпизодов преступлений, в которых мужчину подозревают на данный момент, дают основания полагать, что пребывая на свободе, он может снова покуситься на чужое имущество. По этой причине посчитал необходимым оградить мужчину от общества", — пояснил Ээбик.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и мужчина был взят под стражу 14 апреля.

Как сохранить свое имущество?

∙ Запирайте дверь, даже если находитесь дома

∙ Позволяйте находиться в вашем доме только тем, кому можете доверять

∙ Покидая дом или идя спать, закрывайте окна и запирайте двери

∙ Пометьте ценное имущество. Сделайте фотографии вещей и храните фото в надежном месте