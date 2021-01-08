Жители Таллинна и Тарту могут бесплатно сдать рождественские елки

В Тарту бесплатно елки можно сдать:

на станции приема отходов по адресу ул. Селли, 19;

ул. Яама, 72c;

с 4 января по 24 февраля также отнести в специально установленные контейнеры на парковке ул. Селли, 19;

на парковке T1 на улице Паю рядом с Рыночным мостом.

Собранные елки будут измельчены в щепу на станции приема отходов Ragn-Sells AS, и полученная щепа будет использована для производства тепла в котельных.

Жители Таллинна могут сдать старые ели в пункты приема, которые расположены по всему городу. Полученная в результате переработки елей древесная щепа будет направлена на вторичное использование. В Таллинне бесплатно елки можно сдать в каждом районе:

Ласнамяэ (со 2 по 19 января)

угол улиц Маяка и Ласнамяэ;

территория перед зданием по адресу Паэ, 48а;

территория у здания по адресу Выру, 16;

территория за зданием по адресу Викерлазе, 13 (улица Каху);

территория между магазином Grossi и школой в микрорайоне Катлери;

территория напротив здания по адресу Кивила, 34;

территория перед зданием по адресу Махтра, 9;

территория между зданиями по адресу Раадику, 4 и Раадику, 8;

территория между магазином Grossi и Ümera Maxima;

территория перед зданием по адресу Калевипоя, 10 (со стороны улицы Викерлазе).

Управа района просит не выбрасывать в предназначенные для рождественских елок места бытовой и строительный мусор и другие отходы. Также нельзя оставлять елки в зеленых зонах или около мусорных контейнеров.

Хааберсти (с 6 по 31 января)

парковка пляжа Какумяэ;

площадка рядом со зданием по адресу Ыйсмяэ теэ, 110;

на участке по адресу Ярвеотса теэ, 15а;

площадка по адресу Мустйыэ, 40;

территория между спортивной площадкой и зданием по адресу Астангу, 72.

Мустамяэ (до 13 января)

У парковки по адресу Академия, 30а;

Рядом со стадионом за центром "Кая";

У парковки рядом с Maxima на Кийли, 16;

Между зданиями по адресу Мустамяэ, 187 и Вильде теэ, 79;

Между зданиями по адресу Вильде теэ, 92 и 96;

За зданием по адресу Таммсааре теэ, 99;

За зданием по адресу Таммсааре теэ, 74;

Между зданиями по адресу Сютисте теэ, 24 и 28;

У контейнера для одежды рядом со зданием по адресу Сютисте теэ, 39;

На парковке у контейнеров по адресу Вильде теэ, 101;

Между зданиями по адресу Ретке теэ, 26 и 28;

По адресу Пёэризе, 4;

Рядом с Viro Tools AS;

Рядом с контейнером для одежды на Мяэпеалзе;