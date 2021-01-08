Жители Таллинна и Тарту могут бесплатно сдать рождественские елки

В Тарту бесплатно елки можно сдать:
на станции приема отходов по адресу ул. Селли, 19;
ул. Яама, 72c;
с 4 января по 24 февраля также отнести в специально установленные контейнеры на парковке ул. Селли, 19;
на парковке T1 на улице Паю рядом с Рыночным мостом.
Собранные елки будут измельчены в щепу на станции приема отходов Ragn-Sells AS, и полученная щепа будет использована для производства тепла в котельных.
Жители Таллинна могут сдать старые ели в пункты приема, которые расположены по всему городу. Полученная в результате переработки елей древесная щепа будет направлена на вторичное использование. В Таллинне бесплатно елки можно сдать в каждом районе:
Ласнамяэ (со 2 по 19 января)
угол улиц Маяка и Ласнамяэ;
территория перед зданием по адресу Паэ, 48а;
территория у здания по адресу Выру, 16;
территория за зданием по адресу Викерлазе, 13 (улица Каху);
территория между магазином Grossi и школой в микрорайоне Катлери;
территория напротив здания по адресу Кивила, 34;
территория перед зданием по адресу Махтра, 9;
территория между зданиями по адресу Раадику, 4 и Раадику, 8;
территория между магазином Grossi и Ümera Maxima;
территория перед зданием по адресу Калевипоя, 10 (со стороны улицы Викерлазе).
Управа района просит не выбрасывать в предназначенные для рождественских елок места бытовой и строительный мусор и другие отходы. Также нельзя оставлять елки в зеленых зонах или около мусорных контейнеров.
Хааберсти (с 6 по 31 января)
парковка пляжа Какумяэ;
площадка рядом со зданием по адресу Ыйсмяэ теэ, 110;
на участке по адресу Ярвеотса теэ, 15а;
площадка по адресу Мустйыэ, 40;
территория между спортивной площадкой и зданием по адресу Астангу, 72.
Мустамяэ (до 13 января)
У парковки по адресу Академия, 30а;
Рядом со стадионом за центром "Кая";
У парковки рядом с Maxima на Кийли, 16;
Между зданиями по адресу Мустамяэ, 187 и Вильде теэ, 79;
Между зданиями по адресу Вильде теэ, 92 и 96;
За зданием по адресу Таммсааре теэ, 99;
За зданием по адресу Таммсааре теэ, 74;
Между зданиями по адресу Сютисте теэ, 24 и 28;
У контейнера для одежды рядом со зданием по адресу Сютисте теэ, 39;
На парковке у контейнеров по адресу Вильде теэ, 101;
Между зданиями по адресу Ретке теэ, 26 и 28;
По адресу Пёэризе, 4;
Рядом с Viro Tools AS;
Рядом с контейнером для одежды на Мяэпеалзе;
В Эстонии опубликовали список побочных эффектов от вакцины Pfizer
Абада: Мне сделали хорошую рекламу! Хочу достичь высот
Cкрипник не взял на сбор в Турцию 4 игроков
Усик в облачении монаха поздравил православных с Рождеством