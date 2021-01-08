08.01.2021, 10:00

Жители Таллинна и Тарту могут бесплатно сдать рождественские елки


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Jõulukuuskede müük Tartus
Jõulukuuskede müük TartusFoto: Anni Õnneleid

В этом году в связи с распространением коронавируса в Тарту не состоится сжигание огненных скульптур, сделанных из старых елок, которое традиционно собирало много людей. Старые новогодние елки можно отнести на станцию приема отходов или в специальный контейнер. В Таллинне же сбор елок по традиции организован во всех районах.

В Тарту бесплатно елки можно сдать:

на станции приема отходов по адресу ул. Селли, 19;
ул. Яама, 72c;
с 4 января по 24 февраля также отнести в специально установленные контейнеры на парковке ул. Селли, 19;
на парковке T1 на улице Паю рядом с Рыночным мостом.

Собранные елки будут измельчены в щепу на станции приема отходов Ragn-Sells AS, и полученная щепа будет использована для производства тепла в котельных.

Жители Таллинна могут сдать старые ели в пункты приема, которые расположены по всему городу. Полученная в результате переработки елей древесная щепа будет направлена на вторичное использование. В Таллинне бесплатно елки можно сдать в каждом районе:

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Ласнамяэ (со 2 по 19 января)

угол улиц Маяка и Ласнамяэ;
территория перед зданием по адресу Паэ, 48а;
территория у здания по адресу Выру, 16;
территория за зданием по адресу Викерлазе, 13 (улица Каху);
территория между магазином Grossi и школой в микрорайоне Катлери;
территория напротив здания по адресу Кивила, 34;
территория перед зданием по адресу Махтра, 9;
территория между зданиями по адресу Раадику, 4 и Раадику, 8;
территория между магазином Grossi и Ümera Maxima;
территория перед зданием по адресу Калевипоя, 10 (со стороны улицы Викерлазе).

Управа района просит не выбрасывать в предназначенные для рождественских елок места бытовой и строительный мусор и другие отходы. Также нельзя оставлять елки в зеленых зонах или около мусорных контейнеров.

Хааберсти (с 6 по 31 января)

парковка пляжа Какумяэ;
площадка рядом со зданием по адресу Ыйсмяэ теэ, 110;
на участке по адресу Ярвеотса теэ, 15а;
площадка по адресу Мустйыэ, 40;
территория между спортивной площадкой и зданием по адресу Астангу, 72.

Мустамяэ (до 13 января)

У парковки по адресу Академия, 30а;
Рядом со стадионом за центром "Кая";
У парковки рядом с Maxima на Кийли, 16;
Между зданиями по адресу Мустамяэ, 187 и Вильде теэ, 79;
Между зданиями по адресу Вильде теэ, 92 и 96;
За зданием по адресу Таммсааре теэ, 99;
За зданием по адресу Таммсааре теэ, 74;
Между зданиями по адресу Сютисте теэ, 24 и 28;
У контейнера для одежды рядом со зданием по адресу Сютисте теэ, 39;
На парковке у контейнеров по адресу Вильде теэ, 101;
Между зданиями по адресу Ретке теэ, 26 и 28;
По адресу Пёэризе, 4;
Рядом с Viro Tools AS;
Рядом с контейнером для одежды на Мяэпеалзе;

Нымме (со 2 по 19 января)

у контейнеров для мусора на парковке за Ныммеским рынком;
у контейнеров для мусора за Ныммеским социальным домом по адресу Пихлака, 12;
возле домика для сбора отходов по адресу бульвар Вабадузе, 207;
у контейнеров для сбора упаковки напротив здания по адресу Трумми 28b;
у контейнеров для сбора упаковки по адресу Валдеку, 158;
на краю баскетбольной площадки по адресу Ууэристи, 10;
у контейнеров для сбора упаковки напротив здания по адресу Ильмаризе, 42;
у контейнеров для сбора упаковки по адресу Вийзи, 29.

Кесклинн (с 7 по 26 января)

Контейнеры для сбора старых рождественских елок в Кесклинне расположены на Ахтри, 12;
Иманта, 6;
Под виадуком Пярнуского шоссе;
На парковке стадиона Калев, напротив кафе Vesivärava;
Напротив здания Уус, 37;
На парковке на углу Тоомпуйестеэ и Висмари.

Кристийне (с 6 по 24 января)

Кулднока, 12а;
Сыстра, 1а;
Кирси, 3а;
Винди, 18b;
Котка, 14а;
Сеэби, 24;
асфальтированная площадка на улице Мустйыэ, 40 (совместно с районом Хааберсти).

Пыхья-Таллинн (с 3 по 23 января)

у входа в Коплиский кладбищенский парк со стороны улицы Копли
возле центра культуры "Сальме";
возле остановки "Эрика" на улице Теэстузе;
возле магазина Selver по адресу Сыле, 51.

Пирита

У монастыря св. Бригитты (с 6 по 9 января):

6 января с 14:00 до 18:00;
7 января с 8:00 до 18:00;
8 января с 8:00 до 18:00;
9 января с 8:00 до 18:00;

С 10 до 16 января в контейнеры:
По адресу Выза теэ, 26;
На перекрестке Вабаыхукооли теэ и Теэлехе;
Пяхкли, 2.

Елки принимают также станции сбора отходов Рахумяэ, Пярнамяэ и Пяэскюла.

Дополнительную информацию смотрите на: www.prugi.ee и tallinn.ee.

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