Ярмарка, концерт, угощения. Пыхья-Таллинн приглашает в выходные на бесплатные рождественские мероприятия

”Речь идет о серии бесплатных мероприятий, посвященных ожиданию Рождества, которые подготовлены районной управой в сотрудничестве с местными некоммерческими объединениями и частным сектором. Начало было положено в минувшее воскресенье на площади Ноблесснери в Каламая, а следующие мероприятия пройдут в Пельгулинне и других микрорайонах Пыхья-Таллинна”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

В субботу, 7 декабря в Народном доме Пельгулинна (ул. Теллискиви, 56) с 14.00 до 18.00 пройдет традиционная рождественская ярмарка. А в 17.00 состоится концерт детского коллектива Soundville Studio ”Праздничный саунд”.

В воскресенье, 8 декабря с 13.30 до 16.30 на площади Пельгулинна (перекресток Кольде пуйестеэ и ул. Ристику) пройдет организованное обществом Пельгулинна мероприятие для всей семьи ”Ожидание Рождества в Пельгулинне”. Выступят детские коллективы, можно будет угоститься пряным рождественским печеньем и встретить самого Деда Мороза. Программа завершится огненным шоу.