"Всем спокойных и безопасных праздников!" Полиция рассказала, как будет работать в предстоящие дни

„Как правило во время любых праздников, в том числе и на новый год, полиция получает больше вызовов, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя, — отметил оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны майор полиции Райн Йыэвеэр. — Мы работаем в усиленном составе, чтобы наши жители встретили новый год безопасно. Просим всех людей проявлять внимание и чуткость к согражданам. Eсли вы увидите на улице человека в тяжелом опьянении, который явно не дойдет домой безопасно, или услышите, что у у соседей конфликт, или подозреваете, что за рулем пьяный водитель, позвоните на 112. Одним звонком вы можете спасти чью-то жизнь."

Йыэвеэр рассказал, что в праздничные дни вместе с полицией работают и помощники полицейских, которые заняты надзором за дорожным движением, проверкой водителей на трезвость, а также будут обеспечивать общественный порядок и реагировать на вызовы.

„Помимо наших обычных заданий большее внимание будет уделяться и тому, чтобы в атмосфере праздника люди не забывали беречь свое здоровье и здоровье своих близких", — рассказал Йыэвеэр о работе полиции в предстоящие дни.

„Mы надеемся, что наши люди проявят ответственность, понимая, что в этом году единственно верный способ безопасно проводить старый год — сделать это в кругу семьи. В этом году салюты будут скромные и на них можно будет безопасно посмотреть из окна или со двора и не выходить на центральные площади в большой компании, чтобы бороться с опасностью заражения", — добавил он.

Если присутствие во многолюдном месте по какой-то причине неизбежно, то следует сохранять с другими людьми безопасную дистанцию и носить маску.

„Мы благодарим те местные самоуправления, которые сделали все от себя все зависящее, чтобы предупредить массовые скопления народа в новогоднюю ночь, и нашли умные решения, как передать жителям позитивные эмоции на расстоянии. Следует похвалить и предприятия, которые проявили ответственность и оказались в этом году от массовых мероприятий, с которыми связан высокий риск возникновения новых очагов заражения", — сказал Йыэвеэр.