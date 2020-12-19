Врачи назвали самый опасный элемент костюма Деда Мороза в 2020 году

По словам врача-эпидемиолога Ольги Ненастиной, очень многие элементы карнавальных костюмов могут представлять угрозу в условиях пандемии. Так, ватная борода, красный тулуп и варежки Деда Мороза ”могут стать бомбой замедленного действия”, так как коронавирус способен жить на ткани и в сходных материалах.

”Важно понимать, что для коронавируса благоприятна влажная среда, при высыхании он погибает. Поэтому, встретив слегка запотевшего Деда Мороза в торговом центре, не спешите кидаться ему в объятия”, — сказала она.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова заявила, что головной убор, маскарадная маска и костюм должны быть строго индивидуальными. Она напомнила, что пользоваться чужими головными уборами, маскарадными масками, костюмами небезопасно, также не стоит их никому передавать. Человек не всегда может знать о своем заражении и, пользуясь личными вещами других, он может передать вирус, уточнила специалист.

Как отмечает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, на возможность заражения влияет инфицирующая доза вируса. При передаче новогодних аксессуаров вероятность инфицирования довольно большая — прикладывая бороду Деда Мороза, маскарадные маски ко рту и глазам, можно через слизистую получить заражающую дозу вируса.

Источник: gazeta.ru