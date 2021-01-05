Врач посоветовал отказаться от дальних поездок в праздники

"В парках лучше всего (гулять — ред.). И надо помнить, что если там несколько человек, или социальную дистанцию надо соблюдать, или маску даже на улице, если рядом несколько человек. Но надо иметь в виду, что на морозе маска быстро выходит из годности. Как только промокает, надо менять", — рассказал РИА Новости Малышев.

Он подчеркнул, что безопаснее провести праздники дома, отказавшись от дальних поездок.

"Это мы по гриппу видим, что чаще всего во время каникул заболеваемость снижается несколько, а потом опять начинает повышаться, как раз из-за того, что народ перемешался, ездил туда-сюда", — добавил собеседник агентства.

А Вы планируете дальние путешествия в ближайшее время?