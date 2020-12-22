22.12.2020, 17:10
Власти Тарту отказались от новогоднего фейерверка
В Тарту в этом году решили отменить традиционный салют в ночь с 31 декабря на 1 января, почти 4500 евро отдадут Продуктовому банку.
В Тарту в этом году решили отменить традиционный салют в ночь с 31 декабря на 1 января, почти 4500 евро отдадут Продуктовому банку.
Отказаться от новогоднего фейерверка в центре города власти Тарту решили после консультаций с чиновниками Департамента здоровья и местного Спасательного центра.
В настоящее время из-за распространения коронавируса следует избегать массовых скоплений людей, чтобы не создавать более высокого риска распространения инфекции.
Пресс-секретарь Тартуской горуправы Хелле Толмофф сообщила, что на салют планировали потратить 4478 евро - именно эту сумму теперь и передадут Продуктовому банку.
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