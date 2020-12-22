Власти Тарту отказались от новогоднего фейерверка

Отказаться от новогоднего фейерверка в центре города власти Тарту решили после консультаций с чиновниками Департамента здоровья и местного Спасательного центра.

В настоящее время из-за распространения коронавируса следует избегать массовых скоплений людей, чтобы не создавать более высокого риска распространения инфекции.

Пресс-секретарь Тартуской горуправы Хелле Толмофф сообщила, что на салют планировали потратить 4478 евро - именно эту сумму теперь и передадут Продуктовому банку.