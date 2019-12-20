Власти Таллинна сообщили о режиме работы служб по сбору и вывозу мусора в праздники

Мусор не будет вывозиться, если это соответствует заказу клиента. С 24 по 26 декабря и 1 января не будет вестись обслуживание по телефону, но информацию принимают по электронной почте info@prugi.ee.

Таллиннский Центр отходов находится по адресу Пальяссааре пыйк, 5. 23 и 31 декабря он открыт с 8.15 до 14.00, с 24 по 26 декабря и 1 января центр закрыт.

Станции переработки отходов в Пяэскюла, Рахумяэ, Пальяссааре и Пярнамяэ работают по зимнему графику в понедельник, 23 декабря, с 14 до 19 часов. С 24 по 26 декабря и 1 января все станции закрыты.

В промежуток между праздниками станции работают по обычному графику. Станции в Рахумяэ и Пярнамяэ закрыты по пятницам, поэтому не работают 27 декабря. В субботу и воскресенье, 28 и 29 декабря, все станции открыты с 10 до 15 часов.

По обычному расписанию станции работают также 30 и 31 декабря. Дополнительная информация: jaatmejaam.ee.