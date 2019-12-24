24.12.2019, 09:50

Видеоопрос RusDelfi: Рождество или Новый год?

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В Эстонии начинаются рождественские праздники, но для многих русскоязычных жителей страны главным зимним праздником всегда остается Новый год. Или все-таки нет? Узнавала Алина Захарова.

Смотрите видео нашего опроса в супермаркетах Таллинна.

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