Видеоопрос RusDelfi: Рождество или Новый год?

В Эстонии начинаются рождественские праздники, но для многих русскоязычных жителей страны главным зимним праздником всегда остается Новый год. Или все-таки нет? Узнавала Алина Захарова.
В Эстонии начинаются рождественские праздники, но для многих русскоязычных жителей страны главным зимним праздником всегда остается Новый год. Или все-таки нет? Узнавала Алина Захарова.
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