25.12.2020, 16:00
ВИДЕООПРОС RusDelfi | Где и как жители Таллинна собираются встречать Новый год?
Редактор "Бублика" Алина Захарова отправилась на Ратушную площадь, чтобы поинтересоваться у жителей Таллинна и немногочисленных гостей города, как они собираются встречать Новый 2021 год? Смотрите видео!
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