23.12.2019, 07:50

ВИДЕО | Юри Ратас поздравил с наступающими праздниками работников больниц и Центра тревоги


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Valitsuse pressikonmverents
Valitsuse pressikonmverentsFoto: Ilmar Saabas

В этом году, как и в прошлом, премьер-министр Юри Ратас посетил на рабочем месте тех, кто работает в праздники. В воскресенье, чтобы лично поздравить с наступающим Рождеством этих людей, Ратас побывал в Центре тревоги, Центральном роддоме, отделении неотложной помощи Северо-Эстонской региональной больницы и в Таллиннской детской больнице.




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