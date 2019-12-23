23.12.2019, 07:50
ВИДЕО | Юри Ратас поздравил с наступающими праздниками работников больниц и Центра тревоги
В этом году, как и в прошлом, премьер-министр Юри Ратас посетил на рабочем месте тех, кто работает в праздники. В воскресенье, чтобы лично поздравить с наступающим Рождеством этих людей, Ратас побывал в Центре тревоги, Центральном роддоме, отделении неотложной помощи Северо-Эстонской региональной больницы и в Таллиннской детской больнице.
Зачем бабушка закапывает зубчики чеснока в цветочные горшки?
В деревне на Бали нашли затерявшийся самолёт
Сделана операция: какие мучения прошёл ребёнок стоявший на гречке
Оружие, иконы, турники: что нашли в доме под Петербургом