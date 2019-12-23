ВИДЕО | Юри Ратас поздравил с наступающими праздниками работников больниц и Центра тревоги

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В этом году, как и в прошлом, премьер-министр Юри Ратас посетил на рабочем месте тех, кто работает в праздники. В воскресенье, чтобы лично поздравить с наступающим Рождеством этих людей, Ратас побывал в Центре тревоги, Центральном роддоме, отделении неотложной помощи Северо-Эстонской региональной больницы и в Таллиннской детской больнице.