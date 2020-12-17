17.12.2020, 18:01

ВИДЕО | В США енот забрался на рождественскую елку и повздорил с домашней собакой


EST
Kährik
KährikFOTO: Marko Mumm

Жительница Флориды сняла на видео хаос, который устроили забравшийся в дом дикий енот и обнаружившая его собака. Об этом пишет РИА "Новости".

Обри Якобелли рассказала, что проснулась в пятом часу утра от рычания собаки. В гостиной она обнаружила домашнего питомца, неотрывно наблюдавшего за елкой, на которой среди игрушек сидел енот.

Американка поняла, что дикое животное пробралось в дом через собачий лаз в двери.

На видео, снятом Якобелли, видно, как собака опрокидывает дерево, пытаясь добраться до енота. Он запрыгивает на люстру и раскачивается на ней. Обри пытается снять зверя с помощью метлы.

Когда он наконец спрыгнул на пол, собака гонялась за ним по дому. Но незваному гостю удалось убежать в лес снова через лаз.

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