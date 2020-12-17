ВИДЕО | В США енот забрался на рождественскую елку и повздорил с домашней собакой

Обри Якобелли рассказала, что проснулась в пятом часу утра от рычания собаки. В гостиной она обнаружила домашнего питомца, неотрывно наблюдавшего за елкой, на которой среди игрушек сидел енот.

Американка поняла, что дикое животное пробралось в дом через собачий лаз в двери.

На видео, снятом Якобелли, видно, как собака опрокидывает дерево, пытаясь добраться до енота. Он запрыгивает на люстру и раскачивается на ней. Обри пытается снять зверя с помощью метлы.

Когда он наконец спрыгнул на пол, собака гонялась за ним по дому. Но незваному гостю удалось убежать в лес снова через лаз.