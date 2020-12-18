ВИДЕО | В Галерее архитектуры и дизайна расскажут про "Магию пипаркоков"

На выставке представлены работы именитых дизайнеров, архитекторов и просто любителей печенья из пряного теста, которого потребовалось более 300 кг.
Это необыкновенная художественная выставка в Галерее архитектуры и дизайна с единственным ограничением для художников: все должно быть выполнено из теста для перченого-рождественского печенья.
Люди с удовольствием посещают выставку: "Это удивительное сочетание кондитерского искусства, высокой моды и дизайна. В это время года выставка особенно приятна и интересна", — отозвался мужчина.
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