ВИДЕО | В Галерее архитектуры и дизайна расскажут про "Магию пипаркоков"

На выставке представлены работы именитых дизайнеров, архитекторов и просто любителей печенья из пряного теста, которого потребовалось более 300 кг.

Это необыкновенная художественная выставка в Галерее архитектуры и дизайна с единственным ограничением для художников: все должно быть выполнено из теста для перченого-рождественского печенья.

Люди с удовольствием посещают выставку: "Это удивительное сочетание кондитерского искусства, высокой моды и дизайна. В это время года выставка особенно приятна и интересна", — отозвался мужчина.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.