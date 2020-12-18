18.12.2020, 16:02

ВИДЕО | В Галерее архитектуры и дизайна расскажут про "Магию пипаркоков"


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Piparkoogimaania - Mütoloogia
Piparkoogimaania - MütoloogiaFoto: Priit Simson

В Галерее архитектуры и дизайна (Пярнуское шоссе, 6) уже в 15 раз открылась выставка ”Магия пипаркоков” (Piparkoogimaania). В этом году темой традиционной выставки стала мода, передает TVN.

На выставке представлены работы именитых дизайнеров, архитекторов и просто любителей печенья из пряного теста, которого потребовалось более 300 кг.

Это необыкновенная художественная выставка в Галерее архитектуры и дизайна с единственным ограничением для художников: все должно быть выполнено из теста для перченого-рождественского печенья.

Люди с удовольствием посещают выставку: "Это удивительное сочетание кондитерского искусства, высокой моды и дизайна. В это время года выставка особенно приятна и интересна", — отозвался мужчина.

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