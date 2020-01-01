01.01.2020, 20:51
ВИДЕО С ДРОНА | Красота! Новогодний фейерверк озарил небо над крепостью Раквере
В Раквере встреча нового года не прошла без фейерверка. По традиции он был запущен с крепости. Смотрите красочное видео с дрона!
В Раквере встреча нового года не прошла без фейерверка. По традиции он был запущен с крепости. Смотрите красочное видео с дрона!
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