01.01.2020, 20:51

ВИДЕО С ДРОНА | Красота! Новогодний фейерверк озарил небо над крепостью Раквере


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В Раквере встреча нового года не прошла без фейерверка. По традиции он был запущен с крепости. Смотрите красочное видео с дрона!

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