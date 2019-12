ВИДЕО | Пять посетителей торгового центра попали в больницу после битвы за подарки

Молл организовал рождественскую раздачу воздушных шариков с призами внутри. В результате среди покупателей торгового центра началась битва за подарки, несколько человек получили травмы.

Врачи оказали помощь 12 покупателям на месте происшествия, еще пять человек попали в больницу.

Инспектор Фил Темплмен (Phil Templeman) рассказал, что у троих из госпитализированных пациентов серьезные травмы, в том числе гематомы на груди и шеи. Они жаловались на боли в спине, тошноту и головокружение. Темплмен призвал посетителей торговых центров сохранять бдительность и следить за безопасностью окружающих людей в предпраздничный период.

Представители компании — владельца торгового центра Scentre Group заявили, что их команда работала оперативно: помогла покупателям, вызвала экстренные службы и обеспечила безопасность.

A Christmas balloon drop at Westfield Parramatta in Sydney has descended into chaos overnight with seven people taken to hospital after being crushed. More on this story: https://t.co/DrkvYujHqr pic.twitter.com/3OSbSlYqkz