ВИДЕО | Пять новогодних сцен из советского кино, от которых у вас на лице появится улыбка

Поем песню ”Пять минут” из фильма ”Карнавальная ночь”





Это классика, которую мы просто не могли не упомянуть. Вообще, ”Карнавальную ночь” (1956) можно смотреть целиком — весь фильм посвящен подготовке и празднованию Нового года. Причем мотив сюжета все еще злободневен и в 2020 году: творческие и активные люди пытаются побороть скучную бюрократию. В фильме, к счастью, последняя сдается.

Бонус к исполнению песни милой и юной Гурченко — классные советы. Вы когда-нибудь вслушивались в текст? Во-первых, там предлагается помириться тем, кто в ссоре, перед наступлением следующего года. Во-вторых, завершить начатое: ”Милый друг, поспеши, зря терять минут не надо. Что не сказано — скажи, не откладывая на год”. Рекомендуем прислушаться к мюзиклу.

Моемся в душе с Ипполитом: ”О, тепленькая пошла”





”Ирония судьбы, или С легким паром!” (1975) — стандартный новогодний фильм, который уже набил оскомину. Вы правы! Но именно поэтому сцены из этого кино подзарядят вас новогодним духом. Серьезно, разве настроение праздника не появляется на рефлекторном уровне, когда вы видите отрывки из этого фильма? Если нет, то вы, скорее всего, лукавите.

Предлагаем посмотреть сцену с Ипполитом, где он рассуждает о бане. Да, момент немного печальный, зато очень жизненный. И все-таки невозможно не улыбнуться, когда Надя жалуется, мол, пальто испортишь, а Ипполит отвечает: ”Не мелочись, Наденька”. Или когда говорит Жене: ”А мне и в шапке хорошо”. Давайте честно: ну какой праздник не заканчивался без подобной истории? Только, если и полезете в душ в пальто, хотя бы избегайте сцен ревности и любовных разочарований до процедуры. Слишком уж уподобляться фильму не надо.

Выбираем ”костюмчик” для праздника, как в фильме ”Чародеи”





Из всей новогодней сказки ”Чародеи” (1982) самый известный момент, пожалуй, это история о ”костюмчике”. Помните? Главное, чтоб сидел! Сценарий к фильму написали братья Стругацкие — и в картине очень много всего невероятного и забавного. Там будет и волшебная палочка, и другая магия. То, что нужно, когда вера в чудо, казалось бы, уже утрачена (к концу 2020-го…).