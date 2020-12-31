ВИДЕО | Пять новогодних сцен из советского кино, от которых у вас на лице появится улыбка

Если праздничное настроение никак не приходит, его можно попробовать вызвать специальным колдовством. Например — повторным просмотром сцен советского кино, которое у нас четко ассоциируется с Новым годом. AFISHA.TUT.BY вспомнила пять таких сцен. Смотрите и заряжайтесь!
Поем песню ”Пять минут” из фильма ”Карнавальная ночь”
Это классика, которую мы просто не могли не упомянуть. Вообще, ”Карнавальную ночь” (1956) можно смотреть целиком — весь фильм посвящен подготовке и празднованию Нового года. Причем мотив сюжета все еще злободневен и в 2020 году: творческие и активные люди пытаются побороть скучную бюрократию. В фильме, к счастью, последняя сдается.
Бонус к исполнению песни милой и юной Гурченко — классные советы. Вы когда-нибудь вслушивались в текст? Во-первых, там предлагается помириться тем, кто в ссоре, перед наступлением следующего года. Во-вторых, завершить начатое: ”Милый друг, поспеши, зря терять минут не надо. Что не сказано — скажи, не откладывая на год”. Рекомендуем прислушаться к мюзиклу.
Моемся в душе с Ипполитом: ”О, тепленькая пошла”
”Ирония судьбы, или С легким паром!” (1975) — стандартный новогодний фильм, который уже набил оскомину. Вы правы! Но именно поэтому сцены из этого кино подзарядят вас новогодним духом. Серьезно, разве настроение праздника не появляется на рефлекторном уровне, когда вы видите отрывки из этого фильма? Если нет, то вы, скорее всего, лукавите.
Предлагаем посмотреть сцену с Ипполитом, где он рассуждает о бане. Да, момент немного печальный, зато очень жизненный. И все-таки невозможно не улыбнуться, когда Надя жалуется, мол, пальто испортишь, а Ипполит отвечает: ”Не мелочись, Наденька”. Или когда говорит Жене: ”А мне и в шапке хорошо”. Давайте честно: ну какой праздник не заканчивался без подобной истории? Только, если и полезете в душ в пальто, хотя бы избегайте сцен ревности и любовных разочарований до процедуры. Слишком уж уподобляться фильму не надо.
Выбираем ”костюмчик” для праздника, как в фильме ”Чародеи”
Из всей новогодней сказки ”Чародеи” (1982) самый известный момент, пожалуй, это история о ”костюмчике”. Помните? Главное, чтоб сидел! Сценарий к фильму написали братья Стругацкие — и в картине очень много всего невероятного и забавного. Там будет и волшебная палочка, и другая магия. То, что нужно, когда вера в чудо, казалось бы, уже утрачена (к концу 2020-го…).
Плюс ко всему вспомните, как хорош был молодой Александр Абдулов в роли Ивана Пухова — на него-то и примеряют костюмчик. И снова посмотрите на Валентина Гафта, который недавно скончался. Лишний повод вспомнить работу талантливого актера в уходящем году.
Празднуем Новый год с героями из ”Джентльменов удачи”
Не можем не вспомнить и об этой сцене как минимум из-за пожелания героя Евгения Леонова, чтобы ”в следующем году все было по-новому”. Если вы понимаете, о чем мы… Так вот! Сцена вроде бы простая, но без лишнего пафоса и оттого безумно забавная. Особенно игра в города, где ”Воркута” подходит как вариант на букву ”Д”, потому что ”я там сидел”. Кстати, в 2020-м для белорусов актуально.
И уж точно вы снова посмеетесь над Федей, которого сыграл Савелий Крамаров. ”Кислятина, — говорит тот о шампанском. — Скучно без водки”. Думаем, что похожие мысли приходили вам не раз. Хотя мы совершенно согласны с другой репликой сцены: ”А что, обязательно напиваться как свинья?”
”Ну, Дед Мороз, погоди”. А куда без этого?
Мы бы хотели вспомнить конкретно песню ”Лучший мой подарочек — это ты”, но советуем не пожалеть десять минут на всю серию. Она как минимум напомнит вам о таком зимнем развлечении, как катание на лыжах и коньках. Забыли уже, небось, каково это? Между прочим, и в коронавирусное время забава подходящая: особенно лыжи. На свежем воздухе, да и людей вокруг немного.
Про сам эпизод с песней сказать нам нечего: лучше его просто пересмотреть. Волк в образе Снегурочки, в розовых шпильках и с сигаретой в зубах — это что-то, конечно!
А какие ваши любимые моменты из кино, связанные с Новым годом? Напишите нам в комментариях!
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с телами 6 человек
Последние слова умирающего от коронавируса медика
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова
Избавляемся от запотевания стёкол в авто: ну очень простой способ