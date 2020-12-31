ВИДЕО | Новогоднее поздравление мэра Маарду Архипова: благодарю всех, кто работал на благо своей семьи, города, страны

"Дорогие жители Маарду!

Вот и закончился 2020 год. Год очень насыщенный как на события, так и эмоциями. Я думаю, этот год нам запомнится нам на долгие годы. Потому что с таким годом человечество ещё не встречалось.

Тем не менее, несмотря на все сложности, он дал нам много тем для размышлений. На самом деле он сделал нас добрее, мудрее и научил жить в новых условиях, не просто жить, а справляться с обязанностями задачами, которые стоят перед каждым из нас, перед самоуправлением, перед семьей, перед вами лично.

Я думаю, город Маарду успешно справился справился с этой невероятно сложной , в тоже время интересной задачей. Город не потерял ни одного проекта, ни одного задуманного плана, проекты не остались осуществленными.

Мы успешно завершаем 20-й год и с оптимизмом смотрим в 21-й. В следующем году у нас намечены очень большие планы. Но прежде всего я бы хотел поблагодарить каждого из вас — и тех кто работает в больнице, и тех кто работает в муниципальных учреждениях, детских садах, школах, и тех кто сидит за кассой, всех, всех кто приложил усилия для того, чтобы жизнедеятельность страны, города, семьи сохранилась, огромное вам спасибо!

Я хочу пожелать вам в новом году, чтобы все напасти остались позади. Чтобы было прекрасное здоровье, чтобы были счастливы. Чтобы тепло и уют был в каждом доме. Здоровье вам и вашей семье и процветания нашему городу!

С наступающим Новым годом!!!"