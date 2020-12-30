30.12.2020, 11:01

ВИДЕО | Новогоднее настроение: в московском метро пустили тематический поезд


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ВИДЕО | Новогоднее настроение: в московском метро пустили тематический поезд
www.ria.ru

В преддверии Нового года в московском метрополитене пустили тематический поезд, чтобы поднять настроение людям. Смотрите видео!

Вагоны поезда украшены мишурой, шарами, еловыми гирляндами и рисунками. Праздничный состав будет курсировать по кольцевой линии до 8 января каждые полчаса.

Источник: ria.ru

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