30.12.2020, 11:01
ВИДЕО | Новогоднее настроение: в московском метро пустили тематический поезд
В преддверии Нового года в московском метрополитене пустили тематический поезд, чтобы поднять настроение людям. Смотрите видео!
В преддверии Нового года в московском метрополитене пустили тематический поезд, чтобы поднять настроение людям. Смотрите видео!
Вагоны поезда украшены мишурой, шарами, еловыми гирляндами и рисунками. Праздничный состав будет курсировать по кольцевой линии до 8 января каждые полчаса.
Источник: ria.ru
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