ВИДЕО | На Ратушной площади появилась голограмма Деда Мороза

”Дед Мороз-голограмма — одна из новинок рождественского Таллинна, которая создаст праздничный настрой, являясь, в то же время, безопасным решением. Осенью мы с партнерами начали думать о том, как создать в Таллинне атмосферу сказочного Рождества в условиях эпидемии коронавируса. Технология пришла нам на помощь, — сказал вице-мэр Айвар Рийсалу. — Важно то, чтобы люди, приходящие вдохнуть атмосферу праздника в Старый город, проявляли заботу в отношении друг друга, соблюдали дистанцию и использовали маски, находясь в обществе”.

”В этом году все иначе, даже Деду Морозу пришлось пересмотреть и реорганизовать свою работу, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — Ведь ни один рождественский рынок не может без него обойтись. Так что в этом году на Ратушной площади, под одной из красивейших елок столицы, взору откроется особая картина. Детей, а также тех, кто сохранил детство в своем сердце, рядом со своим домиком поджидает совсем другой персонаж — первое в Эстонии голографическое изображение Деда Мороза. Дед Мороз расскажет о своей подготовке к Рождеству, а также о том, почему Ратушная площадь становится особым местом именно в этот период”.

Голограмма Деда Мороза создана фирмой KNM Eesti OÜ. Как отметил член правления предприятия Альфред Дудар, это первая в мире голограмма Деда Мороза, созданная по технологии голографической проекции Hypervsn для работы в уличных условиях.

”Уникальной технологию Hypervsn делает то, что все желающие смогут сфотографировать или заснять голограмму Деда Мороза, — сказал Дудар. — Надеюсь, что наш уникальный Дед Мороз подкрепит имидж Эстонии как новатора в разработках цифровых решений во всем мире, а также, конечно, вызовет изумление у гостей рынка”.

Видео можно посмотреть здесь.