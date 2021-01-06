ВИДЕО | Митрополит Таллиннский и всея Эстонии поздравил православных с Рождеством
В четверг, 7 января, православные христиане отмечают Рождество (по юлианскому календарю). В Рождественский сочельник верующих нашей страны поздравил с праздником Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений
Ученый рассказал, чего "боится" коронавирус
Ушаков о том, почему латвийцы не верят в вакцину от COVID-19
Примитивно дурят: ведущая Первого канала оценила опасность COVID
«Мне о Вас рассказывали другое»: Рошаль ответил жене Навального