ВИДЕО | Митрополит Таллиннский и всея Эстонии поздравил православных с Рождеством(1)
В четверг, 7 января, православные христиане отмечают Рождество (по юлианскому календарю). В Рождественский сочельник верующих нашей страны поздравил с праздником Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений
Раскрыт самый первый симптом коронавируса
Примитивно дурят: ведущая Первого канала оценила опасность COVID
Все внимание на шляпку: миколог рассказал, как собирать грибы
Навка: «То, что вся Европа сидит на допинге, мы знали»