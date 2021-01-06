ВИДЕО | Митрополит Таллиннский и всея Эстонии поздравил православных с Рождеством

"В этот святой день начинающегося праздника Рождества, конечно хотелось бы всем пожелать , чтобы смотрели с оптимизмом на будущее, надеялись на Бога и усилили молитву и тогда Господь поможет преодолеть все трудности.

Подготовка к празднику Рождества, она прежде всего духовная и пост, который был больше месяца заканчивается накануне Рождества вот именно этим праздником", - сказал в своем видеопоздравлении Евгений.

Рождество, которое по учению церкви, означает примирение человека с Богом, сегодня отмечают православные многих стран, а также староверы.