ВИДЕО | "Фейерверк — это не деньги на ветер". Как выбрать салют?

Журналист Олег Беседин снял репортаж про салют. В видеоролике продавцы рассказывают про безопасность, пользу и вред от фейерверков. Смотрите видео!
Журналист Олег Беседин снял репортаж про салют. В видеоролике продавцы рассказывают про безопасность, пользу и вред от фейерверков. Смотрите видео!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Многие не заболевают на КОВИД вообще: иммунолог назвал причину
Умер Александр Гордон, отец писателя Тарковского
"Он продержался довольно долго": вдова Гафта о причине его смерти
«Мой любимый человек»: Аршавин показал свою избранницу