13.12.2020, 11:34

ВИДЕО | "Фейерверк — это не деньги на ветер". Как выбрать салют?

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Журналист Олег Беседин снял репортаж про салют. В видеоролике продавцы рассказывают про безопасность, пользу и вред от фейерверков. Смотрите видео!

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