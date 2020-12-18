18.12.2020, 17:02

ВИДЕО | Эстонская музыкальная группа Meie Mees выпустила новую рождественскую песню


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ВИДЕО | Эстонская музыкальная группа Meie Mees выпустила новую рождественскую песню
screenshot - youtube

Эстонский ансамбль Meie Mees опубликовал клип новой рождественской песни и пожелал всем хорошего Рождества, передает rus.err.ee.

В преддверии зимних праздников был снят веселый и зажигательный музыкальный клип.

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