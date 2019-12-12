ВИДЕО: Дед Мороз ждет всех в гости в парке Лёвенру!

”Снова наступает самое чудесное время года и нам очень приятно опять предложить горожанам возможность встретить накануне праздников с Рождественским дедом. Вспомните какое-нибудь веселое стихотворение или песенку и обязательно посетите нашего Арди, он очень всех ждет”, — сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

Арди будет встречать гостей в домике гнома рядом с парком Лёвенру (Мустамяэ теэ, 59а) в следующие дни: 14-го и 15-го декабря с 12:00 до 15:00, в пятницу 20-го декабря с 16:00 до 19:00 и 21-го и 22-го декабря с 12:00 до 15:00.