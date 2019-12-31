Вечером 31 декабря в Мустамяэ состоится грандиозный Новогодний праздник

”Новогодний праздник, совместно организованный районной управой Мустамяэ и торговым центром Mustamäe Keskus, стал уже доброй традицией”, — сказал старейшина района Лаури Лаатс, который и сам в новогодний праздник выйдет на сцену с приветственной речью.

”В этом году новогодний праздник будет уже четвертым по счету. Стоит отметить, что вне зависимости от погодных условий эти праздники неизменно пользовались огромной популярностью — всегда приходит много народа и всем очень весело.

В этом году гостей опять ждет множество замечательных подарков, согревающий напиток от Rimi, музыкальные развлечения с множеством неожиданных исполнителей, можно будет посмотреть и послушать прямую трансляцию речи президента Эстонской Республики.

Новый 2020 год вступит в свои права в сопровождении шикарного праздничного салюта. Кстати, я всем рекомендую по возможности приходить на место пешком, тогда не придется переживать из-за места для парковки. Желаю всем вам наступления счастливого Нового года, увидимся 31 декабря в 23:30 на парковке центра Mustamäe Keskus!” - сказал Лаатс.

Управа Мустамяэ