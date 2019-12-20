Важно! Где можно будет получить медицинскую помощь во время праздников

Таллиннская стоматологическая поликлиника (Тоомпуйестеэ, 4) 23 декабря принимает с 8 до 17 часов, 24 — 26 декабря с 9 до 15 часов ведется прием пациентов для оказания первой помощи, 27 декабря клиника работает в полном объеме с 8 до 20 часов. 28 декабря оказание первой помощи с 9 до 15, 29 декабря — с 9 до 14 часов. 30 декабря клиника открыта с 8 до 20 часов. 31 декабря — с 9 до 17. 1 января клиника откроется в 10 часов и будет работать до 15 часов для оказания первой помощи.

Ида-Таллиннская центральная больница накануне праздников, 23 и 31 декабря, работает по сокращенному расписанию. Поликлиника на Рави (Рави, 18) открыта с 7:30 до 13 часов, женская консультация — с 7:30 до 16 часов (27 и 30 декабря, а также 2 января — до 19). Прием анализов с 7:30 до 13, рентген с 8 до 13. Отделение Магдалена (Пярнуское шоссе, 104) открыто с 7:30 до 13. Тынисмяэская поликлиника — с 7 до 16. Обслуживание по номеру 666 1900 ведется 23 и 31 декабря с 7:15 до 13 часов.

Ляэне-Таллиннская центральная больница 23 и 31 декабря также открыта до 13 часов. С 24 по 26 декабря и 1 января все поликлиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы закрыты.

В Северо-Эстонской Региональной больнице прием врачей-специалистов 23 и 31 декабря осуществляется до 13 часов.