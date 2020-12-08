08.12.2020, 19:45

В выходные на пруду Вяйке-Ыйсмяэ вновь пройдет бесплатное рождественское мероприятие


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В выходные на пруду Вяйке-Ыйсмяэ вновь пройдет бесплатное рождественское мероприятие
Фото: управа Хааберсти

В субботу, 12 декабря с 15.00 в амфитеатре на берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ пройдёт концерт под открытым небом, для гостей праздника выступит Юри Хоменя. Будет работать небольшая ярмарка, на мероприятие зайдёт Дед Мороз, ребята смогут бесплатно покататься на пони.

По словам старейшина Хааберсти Андре Ханимяги мероприятия в амфитеатре на свежем воздухе стали хорошей традицией. ”Летние утренники для детей и киносеансы под открытым небом очень популярны среди жителей и пользуются успехом”, — сказал старейшина и добавил, что рождественские мероприятия управа проводит впервые.

”На первом мероприятии цикла, в амфитеатре можно было послушать группу Sada ja Seened, на этот раз пройдёт бесплатный концерт Юри Хоменя. Заключительное праздничное мероприятие пройдёт 19 декабря, на нём выступит Рольф Роосалу”, -рассказал Ханимяги и добавил, что ещё два выходных подряд в амфитеатре можно будет насладиться хорошей музыкой под сверкающие праздничные инсталляции.

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Несмотря на то, что носить маску необходимо внутри помещения, управа просит посетителей носить маску и на рождественских мероприятиях в амфитеатре. Управа при желании выдаст гостям мероприятий бесплатную маску.

Оба мероприятия начинаются в 15.00. Концерты бесплатные. Так же в оба дня с 13.00 на променаде пруда открыты небольшие ярмарки.

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