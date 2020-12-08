В выходные на пруду Вяйке-Ыйсмяэ вновь пройдет бесплатное рождественское мероприятие

По словам старейшина Хааберсти Андре Ханимяги мероприятия в амфитеатре на свежем воздухе стали хорошей традицией. ”Летние утренники для детей и киносеансы под открытым небом очень популярны среди жителей и пользуются успехом”, — сказал старейшина и добавил, что рождественские мероприятия управа проводит впервые.

”На первом мероприятии цикла, в амфитеатре можно было послушать группу Sada ja Seened, на этот раз пройдёт бесплатный концерт Юри Хоменя. Заключительное праздничное мероприятие пройдёт 19 декабря, на нём выступит Рольф Роосалу”, -рассказал Ханимяги и добавил, что ещё два выходных подряд в амфитеатре можно будет насладиться хорошей музыкой под сверкающие праздничные инсталляции.

Несмотря на то, что носить маску необходимо внутри помещения, управа просит посетителей носить маску и на рождественских мероприятиях в амфитеатре. Управа при желании выдаст гостям мероприятий бесплатную маску.

Оба мероприятия начинаются в 15.00. Концерты бесплатные. Так же в оба дня с 13.00 на променаде пруда открыты небольшие ярмарки.