20.12.2019, 18:39

В виде исключения: Omniva будет доставлять посылки в автоматы и в воскресенье


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Omniva Logistikakeskus
Omniva LogistikakeskusFoto: Jaanus Lensment

Предрождественские объемы почтовых отправлений вновь бьют рекорды. Поскольку до праздников остались считанные дни, почтовое предприятие Omniva будет доставлять посылки в автоматы и в воскресенье.

По словам начальника отдела посылок Андре Вескимейстера, в предрождественскую неделю ежедневно клиентам доставляют свыше 50 000 оправлений.

"Каждый день мы превышает прошлогодние рекорды", — отмечает Вескимейстер.

По сравнению с ноябрем прошлого года в сети Omniva появилось свыше 100 новых посылочных почтовых автоматов. Последние посылки будут доставлять получателям 23 декабря.

В дни рождественских праздников и 1 января почтовые работники будут отдыхать. Поэтому отправленные 23 декабря посылки дойдут попадут для получения в посылочные автоматы 27 декабря, а отправленные 31 декабря — только 2 января.

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