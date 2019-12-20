В виде исключения: Omniva будет доставлять посылки в автоматы и в воскресенье

По словам начальника отдела посылок Андре Вескимейстера, в предрождественскую неделю ежедневно клиентам доставляют свыше 50 000 оправлений.

"Каждый день мы превышает прошлогодние рекорды", — отмечает Вескимейстер.

По сравнению с ноябрем прошлого года в сети Omniva появилось свыше 100 новых посылочных почтовых автоматов. Последние посылки будут доставлять получателям 23 декабря.

В дни рождественских праздников и 1 января почтовые работники будут отдыхать. Поэтому отправленные 23 декабря посылки дойдут попадут для получения в посылочные автоматы 27 декабря, а отправленные 31 декабря — только 2 января.