В Нидерландах после запрета фейерверков резко снизилось число травм у людей

По данным больниц и семейных врачей, в этом году за помощью обратилось около 400 человек, а каждый Новый год травмы получали в среднем около 1,3 тысяч любителей салютов.

Больше 65 процентов пострадавших в этом году были младше 20 лет. В 40 процентах случаев причиной похода к врачу были ожоги, чуть реже — травмы глаз.

Власти Нидерландов отметили, что несмотря на не слишком аккуратное следование жителей запрету, его основная задача была выполнена: службы скорой помощи получили на треть меньше вызовов, чем в обычный Новый год. Значит, больше медиков смогли заниматься пациентами с COVID-19 или просто отдохнуть. Теперь запрет фейерверков на новогодних праздниках может стать постоянным.

Как Вы относитесь к запретам на запуск фейерверков?