В Какумяэ пройдет рождественское воскресенье с Дедом Морозом и ярмаркой

По сообщению организаторов, в гости придёт Дед Мороз, будет открыто зимнее кафе, пройдёт мини-ярмарка и пройдёт бесплатный мастер-класс по раскрашиванию мешков из ткани.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что ему приятно поддерживать мероприятия, организованные различными обществами района. "На этот раз мероприятие организовано активными женщинами, цель которых создать в Какумяэ рождественское настроение. Занятия найдутся для всех, можно будет принять участие в бесплатном мастер-классе, детей порадует Дед мороз. На небольшой ярмарке можно будет приобрести вкусные товары на стол", — отметил старейшина.

На мероприятие лучше всего добраться на общественном транспорте или пешком. До места можно доехать на автобусе 21, 21B, 41, 41B и из Вяйке-Ыйсмяэ на 21А. Остановки Какумяэ или Тыну. Обе остановки в 2-3 минутах от места назначения. Для машин в день мероприятия открыта парковка по пустующем грунте по адресу Какумяэ теэ, 8. На парковку заезд по указателям.

Зимнее кафе открыто с 11-16.00. Вход на мероприятие бесплатный.

Мероприятие организует MTÜ Kakumäe Elu при поддержке управы Хааберсти.