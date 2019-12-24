В Хааберсти стало больше рождественского освещения

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, Таллинн и Хааберсти в этом году вложили в рождественское освещение гораздо больше, чем раньше, но жители указали им, что освещения не хватает и в других местах района. ”Рады, что в этом году управа смогла больше сделать для создания рождественской атмосферы и засияли также те места, где раньше рождественского освещения совсем не было — на внешнем кругу Ыйсмяэ, на Ярвеотса и на Астангу”, — сказал Ханимяги.

Старейшина отметил, что погода в этом году не добавляет рождественского настроения, но повод для радости есть, поэтому управа хочет сделать всё от себя зависящее, чтобы праздники запомнились. ”На прошлой неделе установили на пруду Ыйсмяэ три разноцветных ангела. Обратная связь была очень позитивная, жители с удовольствием позируют на фоне инсталляций и показывают их гостям района”, — сказал Ханимяги.

Украшенные деревья находятся по адресу Ыйсмяэ теэ 24, Ыйсмяэ теэ 97 и Астангу 38. Рождественское освещение установлено совместными усилиями управы и Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

Фото: управа Хааберсти





Фото: управа Хааберсти