В Хааберсти раздадут 100 бесплатных рождественских елок
Дневной центр Хааберсти раздает желающим 100 бесплатных праздничных елок, чтобы рождественское настроение пришло и в те дома, где нет возможности приобрести рождественское дерево.
Дневной центр Хааберсти раздает желающим 100 бесплатных праздничных елок, чтобы рождественское настроение пришло и в те дома, где нет возможности приобрести рождественское дерево.
Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что управа хочет, чтобы рождественское настроение пришло и в семьи, которые не могут себе позволить приобрести к праздникам елку. ”Елки раздают, чтобы рождественская атмосфера пришла и к тем, кто по финансовой или по причине здоровья не может приобрести ёлку в дом”,- сказал старейшина и выразил надежду, что рождественские деревья помогут создать атмосферу праздника даже несмотря на плохую погоду.
Старейшина призвал быть более внимательным к окружающим и замечать нуждающихся и, по возможности, помогать им. ”Рождество — время добрых дел, давайте замечать и помогать друг другу”, — добавил Ханимяги и призвал соседей, друзей или родственников доставить из дневного центра Хаберсти елку тем, кто сам этого не может сделать.
Рождественские деревья раздают во дворе дневного центра Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 24) с сегодняшнего дня и до тех пор, пока деревья не закончатся. Елки нельзя бронировать и одно дерево выдается в одни руки.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Из Таганрогского залива ушла вода: десятки провалившихся машин
Соседка вспомнила и рассказала некоторые детали о семье
Закрытый гроб у Лужкова смутил россиян: известны причины
Ледовая трагедия: история любви красивейшей фигуристки XX века