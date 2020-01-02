"В детстве Дед Мороз подходил к каждому, но почему-то не подошел ко мне". Александр Кучмезов о роли, которую он примеряет на себя каждый год

”Ты не можешь быть Дедом Морозом, если сам не веришь в Новогоднюю сказку”, — говорит опытный эстонский Дед Мороз Александр Кучмезов. Не важно, что борода приклеена, а на голове парик. Надел красный кафтан — все, с этого момента ты становишься частью зимней сказки. Хотя для Александра, как для профессионального актера, такие перевоплощения привычное дело. Но все равно — Дед Мороз — это не просто очередная роль.

— Когда мне было пять лет мы пошли с мамой в ДК в городе Нарва, — рассказывает Александр. — Там была елка новогодняя, и там произошло нечто, после чего я в принципе поменял отношение к жизни. Дед Мороз подходил к каждому ребенку, но почему-то не подошел ко мне. Он прошел мимо, я расстроился естественно, заплакал. С этого момента я сам себе дал понять, что Дед Мороз таким быть не должен!

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