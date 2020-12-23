Управа Тарту проведет в четверг интернет-трансляцию с Ратушной площади

Чтобы в этом году исключить скопление людей на Ратушной площади в Тарту, традиционное провозглашение рождественского мира будет транслироваться в прямом эфире на странице Рождественского городка Тарту в Facebook: https://www.facebook.com/JoululinnTartu.

Желающие посмотреть мероприятие на месте должны соблюдать правило 2+2, и настоятельно рекомендуется носить маску. В этом году при объявлении рождественского мира не будет раздаваться традиционный рождественский суп и отменяется развлекательная программа, чтобы исключить скопление людей в одном месте.

Провозглашение рождественского мира — это обычай, восходящий к XVII веку, временам правления шведской королевы Кристины, когда даже в самых тяжелых ситуациях объявляли особый мир. Рождественский мир обычно провозглашал городской голова или секретарь магистрата города, и происходило это за несколько минут до и после полудня в канун Рождества. В Эстонии традиция возродилась после восстановления независимости.