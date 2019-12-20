Требуются гномы, которые помогут исполнить желания ребятишек из Ида-Вирумаа!

Одиннадцатый год подряд собираются рождественские желания детей, которые по разным причинам не имеют возможности жить в своих родных семьях и вынуждены проживать в приютах или патронатных домах. В течение предрождественской недели в проекте ”Дерево рождественских желаний” ведется поиск неравнодушных людей, которые готовы внести свой вклад в то, чтобы сбылись заветные желания ребят.
У доброго благотворителя есть возможность с помощью проекта ”Дерево рождественских желаний” внести свой вклад в исполнение желаний нуждающихся в родительской опеке детей, выбрав из желаний то, что по душе, и помочь пожертвованием исполнить желание одного или нескольких детей. Всего на дереве имеется 715 желаний подарков из разных уголков Эстонии.
Сегодня ведется поиск благотворителей для исполнения рождественских заветных желаний еще 17 ребятишек из Ида-Вирумаа. Например, 8-летняя Маша мечтает о кукле, для которой она смогла бы быть нежной и заботливой мамой. 18-летняя Настя — девушка спортивная, занимается легкой гимнастикой, много тренируется и на Рождество мечтает получить в подарок MP3-плеер, чтобы по дороге с тренировки домой слушать любимую музыку и отдыхать. 5-летний Юра всем сердцем хотел бы получить в подарок радиоуправляемый вертолет, а 12-летнему Аркадию, который занимается спортом, нужна новая спортивная обувь. 5-летний Кирилл мечтает о санках, чтобы от души кататься с горки, а 14-летний Вова интересуется космосом и надеется, что, запустив в небо дрон, он сможет разглядеть там массу интересного. И еще много других желаний.
”Получать на Рождество подарки — это момент, которого дети с нетерпением ждут весь год. Заветный подарок может стать реальностью, если слушать и замечать, о чем ребенок мечтает на самом деле, и что кроется за его желанием. Дети, у которых нет родных, имеющих возможность исполнить их заветные желания, тоже мечтают получать на Рождество подарки, и каждое такое желание особенное — за каждым из них кроется своя особенная история. В своих письмах с пожеланиями дети объясняли, почему именно то или иное желание важно для них. Любое желание — будь то наушники, которые помогают в большой семье побыть время от времени уединиться, или фитнес-браслет, который мотивирует прибавить шагу по дороге из школы на тренировку, или самокат, на котором можно с друзьями кататься во дворе, а также комплект с микроскопом, который поможет поближе изучить улиток или другие чудеса природы — каждое желание продумано и обоснованно”, — рассказала исполнительный директор Благотворительного фонда SEB Трийн Луми.
Мечта каждого ребенка очень личная и подарки для всех ребят комплектуются индивидуально. За счет сделанных пожертвований волонтеры покупают подарки из списка пожеланий о подарках и красиво упаковывают их. Здесь вы можете одним глазком заглянуть в рождественскую контору.
”В году 12 месяцев, 365 дней, 8760 часов, 525 000 минут или 31 536 000 секунд. Каждый день, каждый час и каждое мгновение в жизни человека одинаково важно! Мечты не ограничиваются одним лишь Рождеством. Все ребята хотят радоваться каждому дню своей жизни и заниматься своими увлечениями на протяжении всего года. Мы призываем людей сделать т.н. перспективный подарок к Рождеству в виде постоянного пожертвования, поскольку регулярная поддержка не менее важна. Так мы сможем исполнять мечты живущих в приютах и патронатных домах ребят точно также, как мы исполняем желания своих детей на протяжении всего года. Молодой человек, который, проживая в патронатном доме, обучается в профессионально-техническом училище или университете, получит необходимую поддержку для приобретения учебных материалов, а юный спортсмен при поддержке программы стипендии для хобби сможет участвовать в соревнованиях или отправиться в спортивный лагерь”, — рассказала о более широкой цели проекта Трийн Луми.
В этом году в рамках проекта ”Дерево рождественских желаний” было собрано 715 желаний подарков ребят, живущих в приютах и патронатных домах по всей Эстонии, все эти желания опубликованы на дереве по адресу www.heategevusfond.ee/joulupuu. После того, как рождественский подарок будет куплен, и гномики-волонтеры упакуют подарок, благотворитель сможет посмотреть на странице, какой именно подарок был приготовлен в подарок ребенку на сделанное пожертвование. Мешки с подарками будут отправлены ребятам при помощи курьеров Omniva к рождественским праздникам в приюты и патронажные дома в 99 разных семей по всей Эстонии.
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