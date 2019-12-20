Требуются гномы, которые помогут исполнить желания ребятишек из Ида-Вирумаа!

”Получать на Рождество подарки — это момент, которого дети с нетерпением ждут весь год. Заветный подарок может стать реальностью, если слушать и замечать, о чем ребенок мечтает на самом деле, и что кроется за его желанием. Дети, у которых нет родных, имеющих возможность исполнить их заветные желания, тоже мечтают получать на Рождество подарки, и каждое такое желание особенное — за каждым из них кроется своя особенная история. В своих письмах с пожеланиями дети объясняли, почему именно то или иное желание важно для них. Любое желание — будь то наушники, которые помогают в большой семье побыть время от времени уединиться, или фитнес-браслет, который мотивирует прибавить шагу по дороге из школы на тренировку, или самокат, на котором можно с друзьями кататься во дворе, а также комплект с микроскопом, который поможет поближе изучить улиток или другие чудеса природы — каждое желание продумано и обоснованно”, — рассказала исполнительный директор Благотворительного фонда SEB Трийн Луми.

Мечта каждого ребенка очень личная и подарки для всех ребят комплектуются индивидуально. За счет сделанных пожертвований волонтеры покупают подарки из списка пожеланий о подарках и красиво упаковывают их. Здесь вы можете одним глазком заглянуть в рождественскую контору.

”В году 12 месяцев, 365 дней, 8760 часов, 525 000 минут или 31 536 000 секунд. Каждый день, каждый час и каждое мгновение в жизни человека одинаково важно! Мечты не ограничиваются одним лишь Рождеством. Все ребята хотят радоваться каждому дню своей жизни и заниматься своими увлечениями на протяжении всего года. Мы призываем людей сделать т.н. перспективный подарок к Рождеству в виде постоянного пожертвования, поскольку регулярная поддержка не менее важна. Так мы сможем исполнять мечты живущих в приютах и патронатных домах ребят точно также, как мы исполняем желания своих детей на протяжении всего года. Молодой человек, который, проживая в патронатном доме, обучается в профессионально-техническом училище или университете, получит необходимую поддержку для приобретения учебных материалов, а юный спортсмен при поддержке программы стипендии для хобби сможет участвовать в соревнованиях или отправиться в спортивный лагерь”, — рассказала о более широкой цели проекта Трийн Луми.