Традиционный предрождественский концерт в столичном Кесклинне пройдет в новом формате

”Наш ежегодный традиционный предрождественский концерт вновь пройдет в церкви Св. Иоанна, но по понятным причинам в этом году мы не сможем пустить людей в зал. Хорошая новость заключается, однако в том, что посмотреть и послушать концерт можно будет не выходя из дома, так мы организуем прямую трансляцию из церкви”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Концерт является традиционным ежегодным мероприятием управы и вход на него бесплатный. В этом году проход на концерт сначала планировалось организовать по ограниченному количеству билетов, но из-за роста числа случаев заболеваний коронавирусом было принято решение перенести концерт полностью в виртуальное пространство.

На концерте, который пройдет 9 декабря в 18.00 выступит Анетт, которая исполнит рождественские песни. Концерт продлится около часа и его можно будет посмотреть как на страничке Управы района Кесклинн в Facebook, так и на Youtube-канале управы — https://youtu.be/pEfurgh8k