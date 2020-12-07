07.12.2020, 20:26

Традиционный предрождественский концерт в столичном Кесклинне пройдет в новом формате


EST
Jõulukaunistused kodu- ja aianduskeskuses Gardest
Klassikaliste jõulude austajaid pole unustatud.Foto: Argo Ingver

На традиционном предрождественском концерте Кесклинна, который пройдет 9 декабря вечером, выступит Анетт. Концерт в этом году можно будет послушать и посмотреть виртуально.

”Наш ежегодный традиционный предрождественский концерт вновь пройдет в церкви Св. Иоанна, но по понятным причинам в этом году мы не сможем пустить людей в зал. Хорошая новость заключается, однако в том, что посмотреть и послушать концерт можно будет не выходя из дома, так мы организуем прямую трансляцию из церкви”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Концерт является традиционным ежегодным мероприятием управы и вход на него бесплатный. В этом году проход на концерт сначала планировалось организовать по ограниченному количеству билетов, но из-за роста числа случаев заболеваний коронавирусом было принято решение перенести концерт полностью в виртуальное пространство.

На концерте, который пройдет 9 декабря в 18.00 выступит Анетт, которая исполнит рождественские песни. Концерт продлится около часа и его можно будет посмотреть как на страничке Управы района Кесклинн в Facebook, так и на Youtube-канале управы — https://youtu.be/pEfurgh8k

Читайте также: