Таймс-сквер закроют в канун Нового года
Празднование Нового года на нью-йоркской площади Таймс-сквер в этом году пройдет в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса, сообщает gazeta.ru.
Празднование Нового года на нью-йоркской площади Таймс-сквер в этом году пройдет в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса, сообщает gazeta.ru.
Жителям и гостям города не будет разрешено собраться на площади вечером 31 декабря. При этом за церемонией можно будет наблюдать по теле- и интернет-трансляции в прямом эфире. Уточняется, что небольшое число человек все же будет допущено в специально оборудованные зоны, однако все они должны будут пройти тестирование на коронавирус и соблюдать ограничительные меры.
Таким образом, впервые за 114 лет Нью-Йорк встретит Новый год без многотысячной толпы на Таймс-сквер, собирающейся на площади, чтобы понаблюдать за традиционным спуском хрустального шара по шпилю на крыше одного из небоскребов.
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