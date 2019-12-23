23.12.2019, 11:30

Справляете ли вы Рождество? Опрос RusDelfi


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Справляете ли вы Рождество? Опрос RusDelfi
Foto: Anni Õnneleid

Главный опрос этой недели!

В Эстонии можно отмечать Рождество в декабре - и многие делают именно так. В Эстонии можно отмечать Рождество в январе (тогда оно правда придется на рабочий день). А можно отметить сразу два Рождества или не отмечать ни одного.
Как поступите вы? Выбирайте вариант ответа и пишите комментарии.

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