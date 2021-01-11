Специалисты раскрыли размер пенсии Деда Мороза

Деду Морозу насчитали пенсию в 10 221 рубль (112,75 EUR). Об этом пишет издание "Подъем" со ссылкой на данные Партии пенсионеров, которая произвела расчет и назвала размер выплаты.

"К нам в партию пришел Дед Мороз и попросил помочь рассчитать его пенсию. Мол, стаж огромный, да и в законах разобраться сложно. Мы пообещали помочь. Дед Мороз имеет неподтвержденный документально стаж с 1937 года", — отметили в партии. Уточняется, что индексация пенсии Деду Морозу не положена, так как он работающий пенсионер.

Компенсации за проезд к месту отдыха тоже нет, потому что олени и лошади не значатся в правилах. Однако он может рассчитывать на надбавку за содержание иждивенца — внучки Снегурочки.